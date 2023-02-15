Трус, Балбес и Бывалый в Кавказской пленнице ездили на машине из ЮАР

Знаменитый красный автомобиль из Кавказской пленницы принадлежал Юрию Никулину, но внимательные зрители заметили на номерном знаке ЮАР: что это значило на самом деле.

Юрию Никулину на съемках показалось, что для знаменитой троицы лучше всего подойдет красная машина без верха. В студии такой не оказалось, поэтому он предложил собственное авто. Его модифицировали новым двигателем и коробкой передач, и пустили на съемочную площадку.

Это было авто немецкого производства, которое Юрий Никулин зарегистрировал в 1960 году. В Подмосковье, где тогда жил актер, всем машинам присваивалась буква Ю, на год регистрации указывала буква А, а Р означала, что машина находится в собственности частного лица.

Так, никакого отношения к Южноафриканской республике машина Юрия Никулина никогда не имела, и Леонид Гайдай в этом случае не закладывал в данную деталь скрытого смысла. Он просто оставил номер таким, каким он был.