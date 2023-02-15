Херш: продолжительность конфликта на Украине зависит от того, сколько своих людей хочет убить Зеленский
2023-02-15 22:15
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что продолжительность украинского конфликта определяется готовностью Зеленского жертвовать соотечественниками.
Он отметил, что ему поступает информация о ситуации на Украине, которая подтверждает тяжелое положение ВСУ.
По мнению Херша, конец конфликта уже близок, теперь это зависит от того, скольких людей Зеленский готов принести в жертву.
Журналист подчеркнул, что конфликт продолжается еще и потому, что Байден хочет победить на Украине, а западные СМИ поддерживают эту позицию.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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