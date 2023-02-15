Американский журналист Сеймур Херш заявил, что продолжительность украинского конфликта определяется готовностью Зеленского жертвовать соотечественниками.

Он отметил, что ему поступает информация о ситуации на Украине, которая подтверждает тяжелое положение ВСУ.

По мнению Херша, конец конфликта уже близок, теперь это зависит от того, скольких людей Зеленский готов принести в жертву.

Журналист подчеркнул, что конфликт продолжается еще и потому, что Байден хочет победить на Украине, а западные СМИ поддерживают эту позицию.