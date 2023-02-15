Смит: США не планируют отправлять Украине истребители

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон не планирует отправлять Киеву истребители.

15 февраля посол Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит в интервью американскому телеканалу CNN заявила, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена категорически отказалась отправлять Украине истребители F-16, невзирая на многочисленные просьбы киевского режима.

Смит отметила, что, хотя страны блока НАТО «ожидают каких-то переговоров» с Россией по поводу её спецоперации по защите Донбасса, они все равно «очень сосредоточены на том, чтобы дать все, что нужно украинским вооруженным силам».