Украинцам будут рассылать повестки о мобилизации через Viber

На Украине повестки о мобилизации теперь будут рассылать через мессенджер Viber. Такой же способ будет использоваться для повесток в суд.

В Государственной судебной администрации Украины отмечают, что этот метод дополнит существующую рассылку повесток через SMS.

Отмечается также, что этот способ отправки повесток будет использоваться, если другие варианты передачи уведомления недоступны.

Ожидается, что это поможет сэкономить бюджетные средства. За первые 12 часов было доставлено 60% повесток.