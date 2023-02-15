Гай Ньюмарк получил свой Porsche 356C 1964 года выпуска в качестве подарка
В качестве подарка на выпускной от своего отца в середине 1960-х годов. Сейчас, более 50 лет спустя, Ньюмарк по-прежнему ежедневно ездит на своем синем Porsche по прозвищу Blu
В 2013 году одометр показывал 980 000, и история о Гае и его Porsche облетела все автомобильные СМИ.
Затем машину угнали, и на минуту показалось, что Гаю никогда не удастся пересечь отметку в полтора миллиона километра на своем заветном спортивном автомобиле.
К счастью, он нашел его по дороге. Ньюмарк починил его, установил LoJack и продолжал ездить на нем ежедневно.
Когда он наконец преодолел отметку в полтора миллиона километров, даже Porsche поздравила его и опубликовала видео на своем канале YouTube.
Его секрет безаварийной езды на автомобиле? Porsche обслуживался каждые 5 тысяч километров на протяжении пяти десятилетий.
Опубликовано: Антон Райт