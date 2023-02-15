1963 Volkswagen Beetle – 2.5 миллиона километров

С технической точки зрения классические "жуки" славятся брутальной простотой и простотой ремонта, но не обязательно надежностью.

Тем не менее, этот автомобиль преодолел поразительные более 2,5 миллиона километров.



Однако это было нелегко, владелец, как сообщается, сменил семь двигателей на пути к 2,5 миллиону, которого он достиг в 1987.

1963 Plymouth Fury – 2.5 миллиона километров.

Иногда причина, по которой автомобиль так и не набрал большой пробег, полностью не зависит от владельца и часто может быть чистой воды невезением. Так обстоит дело с этим "Плимутом Фьюри" 1963 года выпуска.



Он использовался в качестве такси в Монреале, где его владелец хорошо заботился о нем все время, пока он был у него. По его оценкам, за это время он перевез через весь город около 800 000 пассажиров.

В 1999 году он был в нескольких милях от того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса по пробегу, но в его машину врезался грузовик. Водитель не пострадал, но для "Фьюри" авария в итоге оказалась тотальной.