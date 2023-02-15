США возобновляют проекты Арктического совета без участия России

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле сообщил, что американская администрация возобновляет работу над проектами Арктического совета.

При этом он подчеркнул, что на этот раз сотрудничество с Российской Федерацией в данной сфере не предусмотрено.

Шолее признал, что Россия играет важную роль в Арктике, однако сейчас США не могут сотрудничать с ней из-за спецоперации на Украине.

Он также уточнил, что такое взаимодействие и раньше было непростым, а теперь стало просто невозможным.