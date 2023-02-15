США возобновляют проекты Арктического совета без участия России
2023-02-15 22:44
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле сообщил, что американская администрация возобновляет работу над проектами Арктического совета.
При этом он подчеркнул, что на этот раз сотрудничество с Российской Федерацией в данной сфере не предусмотрено.
Шолее признал, что Россия играет важную роль в Арктике, однако сейчас США не могут сотрудничать с ней из-за спецоперации на Украине.
Он также уточнил, что такое взаимодействие и раньше было непростым, а теперь стало просто невозможным.
Опубликовано: Светлана Репина