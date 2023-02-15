В аэропортах Германии 17 февраля пройдут крупные забастовки

Крупные немецкие аэропорты — Франкфурт, Мюнхен и Гамбург — объявили об отмене всех пассажирских рейсов в эту пятницу. Причина – объявленная профсоюзами однодневная забастовка.

"Мы советуем пассажирам не прибывать в аэропорт в пятницу. Им следует связаться со своей авиакомпанией и узнать, могут ли они перебронировать билеты на рейсы в другие аэропорты. Для внутренних рейсов альтернативой является поезд", — сказал представитель аэропорта Франкфурта Дитер Хулик.

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, пятничная забастовка затронет более 295 000 пассажиров.

Аэропорт Мюнхена подтвердил, что специальные рейсы, такие как гуманитарные, рейсы для оказания медицинской или технической помощи, а также рейсы, связанные с Мюнхенской конференцией по безопасности, будут исключены из забастовки.

На пятницу в баварской столице запланировано более 700 взлетов и посадок, сообщил представитель второго по величине аэропорта Германии.