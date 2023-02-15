Coca-Cola придумала Санта-Клауса, чтобы продавать напитки зимой

Coca-Cola появилась в 1889 году и первое время была исключительно летним напитком. Но потом маркетологи решили исправить ситуацию.

В 1922 году появился рекламный плакат с белыми медведями, чуть позже появился образ Санта-Клауса, который существует до сих пор.

По замыслу авторов, он должен был путешествовать в оленьей упряжке с бутылкой Кока-Колы в руках и доставлять детям подарки.

Образ, созданный художником Хэддон Санндблом не менялся в последние 90 лет. Кстати, это был автопортрет художника.