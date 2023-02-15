Кадыров отреагировал на обвинения чемпиона UFC Ислама Махачева в использовании допинга

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения чемпиона UFC Ислама Махачева в использовании допинга в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

15 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале заявил, что не удивлён безосновательным обвинениям Ислама Махачева в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем с Александром Волкановски, объяснив это тем, что «политика США предсказуема и весьма однобока».

«Как подтвердил сам спортсмен, до и после боя соответствующей комиссией его тестировали на допинг порядка четырёх раз, что подтверждается характерными синяками», — отметил чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что Махачев является заслуженным чемпионом UFC, а Россия всегда была, остаётся и будет впереди всего мира, что, по мнению главы Чечни, является крайне болезненным фактом для всех западных идеологов.