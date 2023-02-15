Марин Ле Пен предложила объявить о недоверии правительству Франции

Марин Ле Пен, возглавляющая фракцию партии «Национальное объединение» во французском парламенте, вынесла на голосовании вопрос о недоверии правительству.

Она пояснила, что это решение связано с несогласием многих политиков с положениями пенсионной реформы.

Ле Пен отметила, что все депутаты, которые не поддерживают эту реформу, могут выразить свое несогласие.

Она напомнила, что парламентариям предлагается рассмотреть 13 800 поправок, поэтому до обсуждения повышения пенсионного возраста дело просто не дойдет.