Захарова обвинила Эстонию в русофобии из-за высылки организатора акций «Бессмертный полк» Чаулина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Эстония выслала из страны организатора акций «Бессмертный полк» Сергея Чаулина по русофобским соображениям.

Она отметила, что эстонские националистические круги давно пытаются исказить исторические события.

По словам Захаровой, они придерживаются русофобского курса и не признают прав людей на сохранение исторической памяти.

По ее мнению, причиной высылки Чаулина и лишения его ВНЖ в Эстонии послужила организация акций «Бессмертный полк».