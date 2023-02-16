Reuters: Резников не сомневается в поставках на Украину истребителей с Запада
2023-02-16 00:17
Агентство Reuters сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден в предстоящих поставках истребителей с Запада.
По его мнению, западные страны направят ВСУ боевые самолеты, несмотря на скептицизм по этому поводу.
Резников напомнил, что в свое время Запад отказывался поставлять на Украину некоторые системы вооружений, но впоследствии изменил свою позицию.
Он считает, что и в этом случае невозможное станет возможным, а Украина получит истребители.
Опубликовано: Светлана Репина