Reuters: Резников не сомневается в поставках на Украину истребителей с Запада

Агентство Reuters сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден в предстоящих поставках истребителей с Запада.

По его мнению, западные страны направят ВСУ боевые самолеты, несмотря на скептицизм по этому поводу.

Резников напомнил, что в свое время Запад отказывался поставлять на Украину некоторые системы вооружений, но впоследствии изменил свою позицию.

Он считает, что и в этом случае невозможное станет возможным, а Украина получит истребители.