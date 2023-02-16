Наталья Водянова призналась, что постоянно думает о своих детях

В каком бы уголке мира ни находилась всемирно знаменитая модель, она всегда мыслями с семьей.

Вечно юная и хрупкая модель Наталья Водянова является счастливой мамой пятерых прекрасных детей.

И при этом ее сил хватает на все. Кроме своей карьеры она активно занимается благотворительным фондом "Обнаженные сердца", который борется за инклюзию людей с особенностями развития.

При таком бешеном темпе жизни, казалось бы, сил на собственных детей у 40-летней красотки не должно оставаться. Но на самом деле все наоборот.

Наталья признается, что где бы она ни находилась, ее дети всегда мысленно рядом с ней. Она думает о них каждую минуту.

Что касается воспитания, супермодель рассказывает, что всегда разговаривает со своими детьми, особенно в ответственные моменты их жизни. При этом она не любит слова "нет".

По признанию Натальи, ей проще объяснить дочке и сыновьям, что можно и чего нельзя делать и почему, чем что-то запрещать.

Свою слишком активную жизнь модель считает счастливой и сложившейся. А ее дети обожают маму и признаются, что она - их лучший друг.