Курти потребовал признания Косово в обмен на нормализацию отношений с Сербией

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти назвал условие нормализации отношений с Сербией.

По его словам, предстоящие переговоры с сербской стороной должны быть сфокусированы на признании независимости Косово.

Курти подчеркнул, что только при соблюдении этого условия возможна нормализация отношений с сербскими властями.

Он также уточнил, что Евросоюз поддерживает такую позицию и не отделяет признание от нормализации.