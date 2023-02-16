Курти потребовал признания Косово в обмен на нормализацию отношений с Сербией
2023-02-16 00:38
Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти назвал условие нормализации отношений с Сербией.
По его словам, предстоящие переговоры с сербской стороной должны быть сфокусированы на признании независимости Косово.
Курти подчеркнул, что только при соблюдении этого условия возможна нормализация отношений с сербскими властями.
Он также уточнил, что Евросоюз поддерживает такую позицию и не отделяет признание от нормализации.
Опубликовано: Светлана Репина