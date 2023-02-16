Сеймур Херш: Байден засомневался в последнюю минуту перед подрывом «Северных потоков»

Журналист Сеймур Херш заявил, что в последнюю минуту перед подрывом «Северных потоков» у президента США Джо Байдена появились сомнения.

Херш утверждает, что Байден боялся последствий. Он допускал, что взрывы могут связать с Соединенными Штатами.

Определенные сомнения у Байдена вызывал тот факт, что взрывы произойдут непосредственно после учений.

По словам Херша, Байден хотел иметь возможность сделать это в любое подходящее время.