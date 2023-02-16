В Госдепе назвали информацию о причастности США к подрывам «Северных потоков» «чистой дезинформацией»
2023-02-16 00:54
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток».
Он сказал, что все сообщения об участии Соединенных Штатов в подрыве газопровода являются «чистой дезинформацией».
По его словам, эту ложь генерируют российские власти, и американская сторона собирается и дальше опровергать ее.
Прайс подчеркнул, что США не вмешиваются в расследование. Проводимое странами, в юрисдикции которых произошли взрывы.
Опубликовано: Светлана Репина