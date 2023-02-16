Лысым мужчинам опасно посещать Мозамбик

В этой южноафриканской стране ведется настоящая охота на мужчин без волос - их могут лишить жизни.

В Мозамбике, как и повсюду в Южной Африке, запредельный уровень преступности. Люди здесь живут очень бедно, они малообразованны, и едва ли не единственным источником информации для них являются местные шаманы.

В своих обрядах шаманы пользуются ранообразной экзотической атрибутикой, и в том числе... частями человеческого тела. Головы и органы лысых мужчин тоже активно идут в ход.

С их помощью колдуны проводят ритуалы, якобы приносящие удачу. Вот почему в Мозамбике часто похищают и убивают лысых мужчин - чтобы продать их головы шаманам.

Есть и еще одна причина убийства безволосых: в Мозамбике считается, что лысые люди богаты и непосредственно в их головах хранятся золотые слитки. Причем население страны верит в это совершенно искренне.

И хотя это предположение ни разу не нашло реального подтверждения, охота на лысых мужчин в этой стране продолжается до сих пор.