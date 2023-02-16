Турция и Армения выразили готовность к диалогу о перемирии на фоне землетрясения
На фоне произошедшего в Турции землетрясения Анкара и Ереван заявили о готовности к перемирию.
Турция и Армения выразили взаимную готовность к диалогу о перемирии, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу после встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей и они работали с полной самоотдачей. Спасли маленькую девочку и молодого человека. В 1988 году во время землетрясения в Спитаке, Анкара направила помощь в Армению через пропускной пункт Алиджан, а несколько дней назад уже Армения по этой же дороге помогла Турции", - сказал он.
Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что на фоне трагических событий, Армения и Турция договорились ускорить меры по нормализации отношений.
Опубликовано: Максим Алексеев