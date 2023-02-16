Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькоф-банка
2023-02-16 01:07
Агентство Bloomberg сообщает, что под новые санкции Евросоюза могут попасть Альфа-Банк, Тинкофф Банк и Росбанк.
Агентство также располагает сведениями о том, что Евросоюз может ввести ограничения в отношении Фонда национального благосостояния России.
Ранее издание Politico также сообщало о возможном введении санкций Евросоюза в отношении Альфа-Банка.
Это финансовое учреждение, как и Росбанк находятся под американскими санкциями с весны прошлого года.
Опубликовано: Светлана Репина