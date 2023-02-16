Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькоф-банка

2023-02-16 01:07

Агентство Bloomberg сообщает, что под новые санкции Евросоюза могут попасть Альфа-Банк, Тинкофф Банк и Росбанк.

Агентство также располагает сведениями о том, что Евросоюз может ввести ограничения в отношении Фонда национального благосостояния России.

Ранее издание Politico также сообщало о возможном введении санкций Евросоюза в отношении Альфа-Банка.

Это финансовое учреждение, как и Росбанк находятся под американскими санкциями с весны прошлого года.

Опубликовано: Светлана Репина









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