Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькоф-банка

Агентство Bloomberg сообщает, что под новые санкции Евросоюза могут попасть Альфа-Банк, Тинкофф Банк и Росбанк.

Агентство также располагает сведениями о том, что Евросоюз может ввести ограничения в отношении Фонда национального благосостояния России.

Ранее издание Politico также сообщало о возможном введении санкций Евросоюза в отношении Альфа-Банка.

Это финансовое учреждение, как и Росбанк находятся под американскими санкциями с весны прошлого года.