Пригожин назвал ориентировочные сроки взятия под контроль Бахмута

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» назвал ориентировочные сроки взятия под контроль Бахмута.

Бахмут (рос. название - Артемовск) может быть окружен и взят под контроль в марте-апреле текущего года, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Думаю март-апрель. Хотя загадывать сложно. Они сейчас получают новые виды вооружений. Уверен, что сможем уничтожать эти "Леопарды", но это тоже важнейший фактор", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".

Ранее Евгений Пригожин заявил, что предпосылок для окружения Бахмута нет, так как ВСУ регулярно перебрасывают резервы по 300-500 человек в день.