Sohu: раскол НАТО заставит Зеленского признать поражение и пойти на переговоры с Россией
2023-02-16 01:19
Издание Sohu сообщает, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией после раскола НАТО.
Автор материала утверждает, что европейские страны, входящие в НАТО, оказались под давлением экономического кризиса.
Некоторые из них уже не в состоянии оказывать военную помощь Украине, хотя поначалу в Евросоюзе было единодушие по этому вопросу.
В статье говорится, что многие страны Европы уже перестали бы помогать Киеву, если бы не США. Когда эти государства исчерпают свои возможности, они захотят выйти из НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина