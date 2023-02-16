Издание Sohu сообщает, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией после раскола НАТО.

Автор материала утверждает, что европейские страны, входящие в НАТО, оказались под давлением экономического кризиса.

Некоторые из них уже не в состоянии оказывать военную помощь Украине, хотя поначалу в Евросоюзе было единодушие по этому вопросу.

В статье говорится, что многие страны Европы уже перестали бы помогать Киеву, если бы не США. Когда эти государства исчерпают свои возможности, они захотят выйти из НАТО.