В США предположили инопланетное происхождение сбитых аэростатах

Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки Глен ван Херк прокомментировал появление воздушных объектов в небе над США.

По его словам, первый из них был аппаратом китайского производства, который американские военные долго не решались сбить.

При этом средства противовоздушной обороны не могли распознать этот объект, а с попаданием по нему возникли проблемы.

Глен ванн Херк сказал, что на данный момент непонятно, как держались в воздухе остальные три объекта, поэтому вероятность их внеземного происхождения исключать нельзя.