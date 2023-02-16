Европарламент готовит резолюцию о создании спецтрибунала для России и передаче самолетов Украине

Европарламент во время ближайшего заседания собирается утвердить новую резолюцию, связанную с поддержкой Украины.

В нее должны войти положения о создании спецтрибунала, расширению антироссийских санкций, наращивании поставок оружия.

Ожидается, что в резолюции будет содержаться призыв организовать поставки боевой авиации, вертолетов и разнообразных ракет украинским военным.

Голосование по резолюции может состояться уже 16 февраля.