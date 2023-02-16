Западные страны не смогли собрать для Украины двух батальонов танков Leopard 2

Министр обороны Германии сообщил о том, что Украина получит меньше танков Leopard 2, чем ей пообещали страны Запада.

Западные союзники стараются собрать для Украины два полных батальона танков Leopard 2, однако, скорее всего Киев получит меньше бронетехники, чем изначально было обещенно, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Германия и Португалия уже подготовили свои танки к отправке. Еще 30 танков пообещала передать Польша. Однако они находятся в плачевном состоянии и требуют ремонта. По этой причине бронетехника попадет в Украину не раньше конца апреля", - сказал он.

Ранее Германия заявляла о готовности создать коалицию стран для отправки в Украину двух батальонов Leopard. В свою очередь в Польше говорили о намерении НАТО направить бронетехнику для нескольких бригад.