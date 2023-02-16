Blomberg рассказал о штрафах за непредоставление сведений об активах России в ЕС

Американское издание узнало о материальной ответственности за непредоставление сведений об активах России в ЕС.

Европейская комиссия предложила в рамках десятого пакета санкций обязать финансовые учреждения предоставлять сведения о замороженных активах России, сообщает Bloomberg.

Американское агентство указывает, что сбор сведений об активах, рассматривается как первый шаг на пути дальнейшей проработки вариантов их дальнейшего использования.

Bloomberg пишет, что Еврокомиссия предлагает взыскивать штраф за непредоставление сведений в размере $50 тысяч для физических лиц и до 10% годового оборота с организаций.