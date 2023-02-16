США платят осведомителям за информацию об обходе санкций

По информации агентства Bloomberg , американская финансовая разведка FinCEN платит осведомителям за информацию о компаниях, которые обходят санкции.

Сообщается, что за три недели в финансовую разведку поступило порядка ста сообщений об обходе санкционных ограничений.

Информаторы финразведки могут находиться в любой точке мира. За каждый донос они получают десятую часть суммы раскрытых операций.

Программа работает уже несколько лет. За два года информаторам было выплачено 739 млн долларов.