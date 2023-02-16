Dziennik Gazeta Prawna: Байден и Зеленский могут встретиться в Польше перед годовщиной спецоперации

Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщает, что президент США Джо Байден в ближайшее время может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации издания, эта встреча может состояться во время визита президента США в Польшу, который запланирован на 20-22 февраля.

Сообщается, что место такой встречи пока не определено. С некоторой долей вероятности это может быть Жешув либо Варшава.

Источники издания рассказали, что подготовка к встрече Байдена и Зеленского уже идет.