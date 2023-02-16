Маск назвал искусственный интеллект одной из величайших угроз человечеству

Илон Маск предупредил в среду, 15 февраля на Всемирном саммите правительств в Дубае, что искусственный интеллект является «одной из величайших угроз» цивилизации.

"Одной из величайших угроз для будущего цивилизации является ИИ (искусственный интеллект — прим..), — заявил Маск в ответ на вопрос о ChatGPT, слова которого приводит портал CNBC.

Американский портал указывает, что Маск является соучредителем OpenAI, американского стартапа, разработавшего ChatGPT.

ChatGPT — это новая система искусственного интеллекта, известная как большая языковая модель (по-английски — Logic Learning Machine, LLM). Он предназначен для создания человекоподобных текстов путем прогнозирования входящих последовательностей слов. В отличие от большинства чат-ботов, ChatGPT не выполняет поиск в Интернете. Он генерирует тексты, используя отношения между словами, предсказанные внутренними процессами.

По словам Маска, ChatGPT показал людям, насколько продвинутым стал ИИ. Миллиардер отметил, что "искусственный интеллект развивался довольно давно, но у него просто не было пользовательского интерфейса, который был бы доступен большинству людей".

Он добавил, что "в то время как автомобили, самолеты и медицина должны соответствовать нормативным стандартам безопасности, для ИИ пока нет правил или положений, которые бы контролировали его развитие" и призвал к регулированию безопасности искусственного интеллекта.