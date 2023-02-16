СБ ООН потребует от Израиля немедленно ликвидировать поселения на Западном Берегу

Совет Безопасности ООН рассматривает проект резолюции, которая потребует от Израиля немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что орган в составе 15 членов, вероятно, проголосует в понедельник за текст, подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами в координации с палестинцами.

Министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил накануне: "Мы хотим легализовать больше еврейских поселений на Западном берегу".

После того, как израильское правительство объявило о своем одобрении девяти таких поселений, против этой меры выступили Великобритания, Франция, Германия, Италия и США.

Большинство мировых держав рассматривают еврейские поселения как незаконную оккупацию земель, на которых палестинцы хотят основать свое государство.

С момента захвата Западного берега в войне 1967 года сменявшие друг друга израильские правительства создали или утвердили 132 поселения.