СБ ООН потребует от Израиля немедленно ликвидировать поселения на Западном Берегу
Совет Безопасности ООН рассматривает проект резолюции, которая потребует от Израиля немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории.
Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что орган в составе 15 членов, вероятно, проголосует в понедельник за текст, подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами в координации с палестинцами.
Министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил накануне: "Мы хотим легализовать больше еврейских поселений на Западном берегу".
После того, как израильское правительство объявило о своем одобрении девяти таких поселений, против этой меры выступили Великобритания, Франция, Германия, Италия и США.
Большинство мировых держав рассматривают еврейские поселения как незаконную оккупацию земель, на которых палестинцы хотят основать свое государство.
С момента захвата Западного берега в войне 1967 года сменявшие друг друга израильские правительства создали или утвердили 132 поселения.
Опубликовано: Николай Скира