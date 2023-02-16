Звезда Playboy 70-х Ракель Уэлч ушла из жизни в возрасте 82 лет

В 1970-х знаменитость была признана самой желанной женщиной планеты. Журнал "Playboy" отдал звезде экрана и подиума 3-ье место в рейтинге "100 самых сексуальных звезд 20 века".

Ракель Уэлч прославилась благодаря картинам "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры". В фильмографии актрисы более 70 кинопроектов.

Секс-символ 70-х была частым гостем различных телевизионных шоу. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Голливуде.