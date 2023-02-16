Сцену с Брежневой убрали из сериала Мажор

Российский телеканал, транслируя сериал "Мажор", вырезал из фильма картину с Верой Брежневой.

Журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак заявила, что сериал "Мажор" потерял всякий смысл после того, как сцены с Верой Брежневой из него были вырезаны.

Ксения рассказала, что речь идет о 10-ой серии 2-ого сезона картины, где Брежнева сыграла саму себя.

Звездная блондинка утверждает, что кат-сцены с певицей сделали расследование главных героев бессмысленным.