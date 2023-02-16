Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменен в Питере
2023-02-16 08:55
В северной столице РФ отменили постановку с участием таких известных актеров, как Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" в Санкт- Петербурге был отменен.
В постановке заняты такие известные артисты, как Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.
О причинах отмены постановки молчат, называя их "техническими причинами".
"Эйштейн и Маргарита" зрители должны были наблюдать 14 и 15 февраля.
Опубликовано: Наталья Гончарова