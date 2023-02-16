PAP: Польша недовольна 10-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза

Польша недовольна предложением Еврокомиссии по 10-му пакету санкций ЕС против России, информирует агентство PAP.

Как сообщил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось, в проекте не хватает, в том числе атомнай энергетики и запрета на экспорт алмазов и каучука.

В предложении, которое польские дипломаты представили в Брюсселе, Польша хотела, чтобы российские компании и организации были исключены из системы UER (сокращение выбросов в восходящем потоке), которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы для добычи углеводородов. Этот постулат также не был включен в предложение ЕС, о чем сожалеет Польша.

Проект ЕС о санкциях также не распространяется на Беларусь. По информации PAP, возражения против предварительных предложений ЕК в этом вопросе высказала Литва, которой не нравятся льготы для действующих в Беларуси компаний, экспортирующих удобрения в ЕС.

Встреча послов государств-членов в ЕС по пакету должна быть организована шведским председательством на следующей неделе.