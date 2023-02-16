Соловьев назвал отмену выступлений Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону закономерностью
2023-02-16 09:14
Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что тот факт, что концерты Александра Реввы не состоялись в российских городах, закономерен.
Депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев объяснил, что отмена концертов Александра Реввы в Ростове и Краснодаре - плата артиста за свою "русофобскую" позицию.
Политик убежден, что Россия не нуждается в артистах "дискредитирующих русский мир".
Примечательно, что Ревва не озвучивал свое мнение относительно СВО публично.
Опубликовано: Наталья Гончарова