Соловьев назвал отмену выступлений Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону закономерностью

Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что тот факт, что концерты Александра Реввы не состоялись в российских городах, закономерен.

Депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев объяснил, что отмена концертов Александра Реввы в Ростове и Краснодаре - плата артиста за свою "русофобскую" позицию.

Политик убежден, что Россия не нуждается в артистах "дискредитирующих русский мир".

Примечательно, что Ревва не озвучивал свое мнение относительно СВО публично.