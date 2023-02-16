18 польским таможенникам и налоговикам грозит 15 лет тюрьмы за самую крупную в истории контрабанду сигарет из Беларуси

Пограничники совместно с сотрудниками Внутренней инспекции Минфина Польши по заказу Подляской прокуратуры задержали группу, ответственную за крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси в Польшу, сообщает PAP.

В ходе расследования обвинения были предъявлены 18 лицам, в том числе семи сотрудникам Национальной налоговой службы (ННС) с недавно закрытого погранперехода Берестовица-Бобровники.

По данным следствия, группа действовала в 2020-2021 годах. За время своей деятельности через автомобильный пограничный переход в Бобровниках и железнодорожный пограничный переход Брест-Тересполь было переправлено более 18,8 млн пачек сигарет из Беларуси в Польшу, что нанесло Государственному казначейству РП убытки в размере более 437 млн ​​злотых (около 92 млн евро - прим.).

"Преступную группу возглавлял 59-летний поляк из Подляского воеводства. Мужчина в настоящее время проживал в Варшаве. Он отвечал за заказ сигарет в Беларуси, за организацию контрабанды сигарет через границу и за их дальнейшее распространение", - пояснила пресс-секретарь пограничной службы.

У преступной группы также было назначенное контактное лицо с сотрудниками ННС. Это был 49-летний поляк, задачей которого было платить коррумпированным чиновникам деньги.

Задержания, в которых приняли участие сотрудники Пограничной службы и сотрудники Службы внутренней инспекции Министерства финансов, были проведены на прошлой неделе совместно с сотрудниками Центрального следственного бюро полиции. Деятельность польских служб поддерживалась Европолом.

Первоначально следователи задержали 15 человек, через несколько дней был задержан еще один человек, а двое были доставлены из СИЗО. Всего в Подляское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Белостоке доставили 18 человек.

По данным следствия, сотрудники таможни получали взятки от других членов группы в размере от 5000 до 45000 евро.

После предъявления обвинений прокурор направил в суд ходатайства о временном заключении под стражу в отношении 16 подозреваемых.

Обвиняемые могут получить до 15 лет лишения свободы. Следователи говорят, что дело продолжается и возможны дальнейшие аресты.