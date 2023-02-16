В Нидерландах минимальная зарплата вырастет на 200 евро

Верхняя палата парламента (Erste camera) одобрила повышение минимальной заработной платы, которая увеличится в Нидерландах на 10%.

Повышение коснется сотен тысяч сотрудников и вступит в силу с 1 января 2024 года. Люди, получающие минимальную заработную плату, могут рассчитывать примерно на 200 евро в месяц больше.

Закон, принятый в июне прошлого года нижней палатой парламента, а теперь одобренный Сенатом, показывает, что люди, работающие 38 часов в неделю, могут рассчитывать на увеличение зарплаты на 5%. Те, кто работает 40 часов в неделю, получат 10-процентную прибавку к зарплате.

Законопроект поддержало подавляющее большинство сенаторов как из коалиции, так и из оппозиции. Только сенаторы от правого популистского Форума за демократию и несколько независимых проголосовали против.