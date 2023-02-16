Родные Кудрявцевой чуть не сошли с ума, услышав новость, что ведущая умерла
2023-02-16 09:40
На днях в сети появилась информация о том, что ведущей Леры Кудрявцевой уже нет среди живых. Родственники знаменитости чуть не сошли с ума, услышав "новость".
Лера Кудрявцева спокойно спала, когда ее родные "сходили с ума", узнав, что знаменитая родственница "скончалась".
Услышав о том, что ее "похоронили", ведущая пожелала недоброжелателям "гореть в аду" за то, что заставили близких ей людей переживать и страдать.
Знаменитость заявила, что не оставит этот инцидент без расследования, заверив, что "виновные будут наказаны".
Опубликовано: Наталья Гончарова