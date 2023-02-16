Меладзе высказался по поводу дебюта Загитовой как певицы, которая исполнила дуэтом с Zivert песню на шоу Влюбленные в фигурное катание

Ее певческий дебют оценил Валерий Меладзе, заявив, что, если Загитова пожелает развиваться как певица, ей придется потрудится и над репетуаром, и над другими важными позициями для артиста.

Но если она все же решиться двигаться в данном направлении, то у нее должно все получится, а российский шоу-бизнес получит еще одного красивого человека.

Сам Меладзе уже ждет хитов "начинающей исполнительницы".