Меладзе высказался по поводу дебюта Загитовой как певицы, которая исполнила дуэтом с Zivert песню на шоу Влюбленные в фигурное катание
2023-02-16 09:48
Известный исполнитель Валерий Меладзе рассказал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попробовала себя в роли певицы.
14 февраля именитая фигуристка Алина Загитова исполнила в дуэте с исполнительницей Zivert композицию на шоу "Влюбленные в фигурное катание". https://www.youtube.com/watch?v=WVArNm7Sp_Y&t=51s
-
Ее певческий дебют оценил Валерий Меладзе, заявив, что, если Загитова пожелает развиваться как певица, ей придется потрудится и над репетуаром, и над другими важными позициями для артиста.
Но если она все же решиться двигаться в данном направлении, то у нее должно все получится, а российский шоу-бизнес получит еще одного красивого человека.
Сам Меладзе уже ждет хитов "начинающей исполнительницы".
Опубликовано: Наталья Гончарова