Меладзе высказался по поводу дебюта Загитовой как певицы, которая исполнила дуэтом с Zivert песню на шоу Влюбленные в фигурное катание

2023-02-16 09:48

Известный исполнитель Валерий Меладзе рассказал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попробовала себя в роли певицы.

14 февраля именитая фигуристка Алина Загитова исполнила в дуэте с исполнительницей Zivert композицию на шоу  "Влюбленные в фигурное катание". https://www.youtube.com/watch?v=WVArNm7Sp_Y&t=51s

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    Ее певческий дебют оценил Валерий Меладзе, заявив, что, если Загитова пожелает развиваться как певица, ей придется потрудится и над репетуаром, и над другими важными позициями для артиста.

    Но если она все же решиться двигаться в данном направлении, то у нее должно все получится, а российский шоу-бизнес получит еще одного красивого человека.

    Сам Меладзе уже ждет хитов "начинающей исполнительницы".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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