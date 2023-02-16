Владимирский театр в Санкт-Петербурге имеет славу самого одиозного в северной столице

Владимирский за свою историю сумел побывать особняком аристократов, купеческим домом и игорным клубом, прежде чем стал театром для экспериментаторов.

Театр находится по адресу Владимирский, 12, и изначально здание было построено как приданое Софьи Корсаковой при ее вступлении в брак с князем Голицыным. В 19 веке он стал купеческим клубом, а еще через сто лет Владимирским театром, по имени его руководителя Игоря Владимирова.

Первая экспериментальная постановка театра Бешеные деньги по Островскому, который тогда еще занимал другое помещение прошла 19 ноября 1933 года. Ею руководил ученик Мейерхольда Исаак Кролль.

Позднее пришедший ему на смену Борис Сушкевич вернул театру традиции Станиславского, а после его смерти статус экспериментального Новому театру вернул Николай Акимов в 1951 году. Тогда же он въехал в здание на Владимирском. А в 1960 Игорь Владимиров дал целую плеяду звезд, таких как Алиса Фрейндлих, Георгий Жженов, Лариса Луппиан.