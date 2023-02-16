Домнина умоляет журналистов не беспокить ее семью и дать работать врачам
2023-02-16 10:29
Фигуристка Оксана Домнина просит "отстать" от ее семьи и не мешать врачам, когда они борются за жизнь ее мужа и коллеги Романа Костомарова.
Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина умоляет "отстать от ее семьи" и дать специалистам выполнять свою работу, о чем сообщает aif.ru.
Спорсменка обратила внимание на то, что родным ее супруга не нужны спекуляции и домыслы.
Домнина также указала на наличие "наглой лжи" по поводу того, что маму олимпийского чемпиона не подпускают к больнице.
Семья решила, что мать фигуриста не будет видеть сына, так как ей это очень тяжело морально вынести, но никаких табу нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова