Домнина умоляет журналистов не беспокить ее семью и дать работать врачам

Фигуристка Оксана Домнина просит "отстать" от ее семьи и не мешать врачам, когда они борются за жизнь ее мужа и коллеги Романа Костомарова.

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина умоляет "отстать от ее семьи" и дать специалистам выполнять свою работу, о чем сообщает aif.ru.

Спорсменка обратила внимание на то, что родным ее супруга не нужны спекуляции и домыслы.

Домнина также указала на наличие "наглой лжи" по поводу того, что маму олимпийского чемпиона не подпускают к больнице.

Семья решила, что мать фигуриста не будет видеть сына, так как ей это очень тяжело морально вынести, но никаких табу нет.