Брачные законы, принятые в царской России, могут вас немало удивить, так они отличаются от современных

В царской России молодых могли повенчать, даже если они никогда не видели друг друга, и это было общепринятой практикой.

В допетровскую эпоху молодые люди впервые видели друг друга на венчании, а брак подготавливали старшие родственники. Если же супругу не нравилась его молодая жена, он ее отправлял на некоторое время в монастырь, чтобы соскучиться, и в случае, если по возвращении она по-прежнему была неприятна, пару могли развести, и установить семилетний запрет на вступление в новый брак.

3 апреля 1702 года Петр первый реформировал институт брака. Были упразднены сговорные браки и отменены неустойки передумавшей стороне. Теперь жених и невеста имели право отказаться от брака. Царь-реформатор запретил браки между вольными и крепостными, установил возрастные ограничения на брак для представителей различных сословий, и ограничивал право на брак недееспособных, а также ввел систему наказаний за насилие в браке, измену и блудодеяние.

В 1724 году Синод издал указ, по которому родители не могли принуждать детей к браку, а также заставлять жениться крепостных. Исключались браки между представителям различных вероисповеданий, правда, на то имелись исключения, которые варьировались в зависимости от времени. Также ограничения на вступление в брак касались студентов духовных семинарий, и девушек, которые обучались и работали учительницами. Для развода же было всего три основания: отсутствие супруга более 5 лет, прелюбодеяние и неспособность к брачному сожительству.