Киркоров рассказал об интиме с Пугачевой

Исполнитель Филипп Киркоров рассказал о любовных утехах со своей бывшей женой Аллой Пугачевой.

Недавно певец Филипп Киркоров завел свой подкаст, первый выпуск которого посвятил воспоминаниям о прошлом и старых друзьях. В рамках шоу артист читал различные факты о себе и коллегах по сцене, комментируя самые комичные из них.

Вспомнил исполнитель и композитора Сергея Челобанова, не забыв напомнить о том, что тот когда-то встречался с Аллой Пугачевой.

Киркоров без тени смущения в подробностях рассказал о том, какой страстной была Алла Борисовна в постели, посвятив поклонников в их плотские утехи.