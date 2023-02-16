Архитектор Toyota Lexus Шоичира Тойода ушел из жизни на 98-м году

Шоичира Тойода - экс-председатель Toyota Motor Corporation и отец Акио Тойоты, скончался 14 февраля от сердечной недостаточности в возрасте 97 лет.

97-летний Шоичира Тойода - бывший почетный председатель Toyota Motor Corporation и отец Акио Тойоты, умер 14 февраля от сердечной недостаточности.

Когда Шоичиро руководил компанией, то отвечал за выпуск авто на Североамериканский рынок, который сейчас носит звание крупнейшего для Toyota.

Ныне покойный Тойода сыграл важную роль в основании премиального бренда Lexus, а также новой модели Toyota Prius.