Литва вышла из соглашения с Беларусью о пропуске машин через границу
2023-02-16 11:31
Литва больше не будет бесперебойно пропускать автомобили, следующие из Беларуси
Литва в одностороннем порядке вышла из соглашения с Республикой Беларусь о бесперебойном пропуске машин через государственную границу.
При этом данный отказ Литвы не означает, что пункты пропуска будут закрыты. Теперь литовская таможня не не будет выполнять нормы по пропуску машин - будут пропускать столько, сколько захотят.
Опубликовано: Николай Скира