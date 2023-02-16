Литва вышла из соглашения с Беларусью о пропуске машин через границу

Литва больше не будет бесперебойно пропускать автомобили, следующие из Беларуси

Литва в одностороннем порядке вышла из соглашения с Республикой Беларусь о бесперебойном пропуске машин через государственную границу.

При этом данный отказ Литвы не означает, что пункты пропуска будут закрыты. Теперь литовская таможня не не будет выполнять нормы по пропуску машин - будут пропускать столько, сколько захотят.