Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви устроил самый дорогой прием, и лишился престола

22 миллиона долларов по неполным подсчетам потратил шах Мохаммед Реза Пехлеви на прием в честь 2500 основания Персидской империи, и в итоге был свержен возмущенным населением.

Вечеринка была организовала в пустыне у развалин древнего Песеполя. Ее размах поражал воображение: были воссозданы даже искусственные леса, проведены реконструкции парадов древнеперсидского царя Кира Великого, были завезены птицы и чернозем, воссозданы райские сады, а именитых гостей, среди которых было 65 глав государств размещали в роскошных шатрах, и кормили самыми изысканными блюдами.

Ради безопасности шах запретил на время торжеств въезд и выезд из страны всем, кроме приглашенных, приказал закрыть все учебные заведения. Вот только обычные иранцы, которые были очень бедны не оценили тяги шаха к роскоши. Помимо этого, их возмутило огромное количество выпитого алкоголя во время торжеств, что по исламским традициям запрещено. А шах был сторонником западной культуры.

Извинения за расточительность в 1973 году не помогли шаху сохранить власть, и в 1979 случилась Исламская революция, и правитель вынужден был бежать из страны.