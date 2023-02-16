Необычная история границы России с Северной Кореей

Общая граница между Россией и КНДР составляет всего 39,4 километра, и в основном проходит в Японском море и по фарватеру реки Туманной.

Между двумя государствами есть железнодорожный мост Дружбы, но там нет ни пешеходных, ни автодорог. Сама граница начала формироваться еще в начале ХХ века, когда Корея стала ответвляться, как отдельное государство. Нынешние границы между КНДР и Россией были установлены в 1990 году. Спорным моментом является принадлежность острова Ноктундо, который уже Южная Корея считает своим.

В регионе из-за весенних паводков существует реальная угроза затопления приграничных пунктов, и железнодорожной станции Хасан, поэтому правительствам обеих стран приходится прилагать немалые усилия по нейтрализации природных катаклизмов.

По мосту Дружбы разрешен переход только гражданам России и Северной Кореи. Единственным исключением стала пара туристов, которые пробрались в КНДР на поезде через станцию Хасан. В 2019 году через нее же организовывались поездки в Северную Корею западным турагентством.