Актёра из сериалов Папины дочки и Моя прекрасная няня Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах к ребёнку
2023-02-16 11:39
Актёра, сыгравшего в сериалах "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня" Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах к девочке-третьекласснице. Заявление в полицию подала мать ребенка.
Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах по отношению к девочке, ученице 3 класса.
В полицию заявила глава частной семейной школы в Раменском, где 52-летний актер работал как учитель музыки.
Заявительница утверждает, что Мухайдинов занимался с её дочкой, а на одном из индивидуальных уроков начал приставать к ней.
Полиция занимается проверкой.
Мухайдинов известен также как бас-гитарист рок-группы "Земляне", где он работал в течение нескольких лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова