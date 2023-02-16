Актёра из сериалов Папины дочки и Моя прекрасная няня Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах к ребёнку

Актёра, сыгравшего в сериалах "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня" Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах к девочке-третьекласснице. Заявление в полицию подала мать ребенка.

Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвиняют в домогательствах по отношению к девочке, ученице 3 класса.

В полицию заявила глава частной семейной школы в Раменском, где 52-летний актер работал как учитель музыки.

Заявительница утверждает, что Мухайдинов занимался с её дочкой, а на одном из индивидуальных уроков начал приставать к ней.

Полиция занимается проверкой.

Мухайдинов известен также как бас-гитарист рок-группы "Земляне", где он работал в течение нескольких лет.