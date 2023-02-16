ГПК Беларуси: Литва прекратила действие соглашение о пропуске машин через границу с РБ

Белорусские пограничник сообщили о прекращении действия соглашения о пропуске через границу с Литвой.

В телеграм-канале белорусского Пограничного комитета сообщается о том, что Литва объявила о выходе из соглашения с Беларусью о беспрепятственном пропуске автомобилей через границу.

"Литва прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу", - говорится в сообщении ГПК.

При этом о причинах данного шага литовской стороны не сообщается. Отметим, что ранее Литва закрыла один из ЖД переездов с Беларусью.