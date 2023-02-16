Пригожин из бывшего преступника превратился в бизнесмена и главу ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин — один из самых влиятельных в России людей, но его прошлое нельзя назвать безупречным: в молодости нынешний глава ЧВК «Вагнер» прошел суровую криминальную школу.

Юный Евгений рос в обычной советской семье, причем воспитывал его не родной отец, а отчим, уделявший ребенку много внимания и отправивший его в спортивную школу.

Подросток демонстрировал в спорте хорошие результаты, однако связался с криминалом и вскоре после совершеннолетия получил свой первый срок за кражу.

Наказание было условным, однако должных выводов Евгений не сделал и спустя непродолжительное время угодил за решетку на 12 лет.

Срок наказания закончился примерно к началу перестройки. Евгений Пригожин твердо решил завязать с криминалом и переключиться на работу в бизнесе. Вначале он открыл несколько точек по продаже хот-догов и другого фастфуда, но вскоре расширил свою деятельность и создал сеть супермаркетов.

В 1996 году Евгений Пригожин основал компанию «Конкорд Кейтеринг», и примерно в то же время занял пост руководителя одного из самых крупных и престижных ресторанов Санкт-Петербурга.

Начинания оказались успешными, и позволили Пригожину не только нарастить капитал, но и обрести связи среди представителей политического истеблишмента, включая первых лиц государства.

Бизнесмен стал появляться на страницах глянцевых журналов и других популярных масс-медиа, в том числе вместе с Владимиром Путиным.

Именно после знакомства с Путиным дела Пригожина стали развиваться с особым успехом: он выигрывал профильные тендеры, любой негатив о нем быстро исчезал со страниц прессы. Кроме этого, бизнесмен получил право организации самых значимых банкетов государства.

В настоящее время Евгений Пригожин является руководителем холдинга «Патриот». Наиболее широкую известность он получил как основатель частной военной компании «Вагнер», которая активно участвует в проведении российской спецоперации на Украине.

Несмотря на то, что Евгений Пригожин не афиширует личную жизнь, известно, что у него есть жена,с которой вместе долгие годы, и двое детей — сын и дочь.